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Карпин: с Киргизией играли безобразно — выиграли. Сейчас в десять раз лучше — не выиграли

Карпин: с Киргизией играли безобразно — выиграли. Сейчас в десять раз лучше — не выиграли
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) отметил игру команды в прошедшей встрече.

«Тем более в футболке сборной России. Больше половины из общественности этого не понимают. Чтобы я не говорил этого не поймут болельщики. С Киргизией играли безобразно, но выиграли. Сейчас играли в 10 раз лучше, но выиграли. Это нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.

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