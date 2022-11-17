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Валерий Карпин ответил на вопрос, зачем работает в сборной России во время бана от ФИФА

Валерий Карпин ответил на вопрос, зачем работает в сборной России во время бана от ФИФА
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал почему тренирует национальную команду.

«Для чего мне работать со сборной? Для того, что когда и если нас вернут, надо быть к этому готовым. Для этого собираемся, ищем товарищеские игры, просматриваем игроков. Для чего вызвать лучших? Обыграть Таджикистан как вариант — ну окей. Вызываем тех, кого хотим посмотреть, поработать.

Удовольствие — встречаться с этими футболистами, смотреть как они воспринимают эту информацию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.

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