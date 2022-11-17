Карпин ответил на вопрос о вере в возвращение России к международным турнирам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность возвращения национальной команды на крупные международные турниры.

«Верю ли я, что Россию допустят до крупных турниров? Без понятия. А кто-то знает или верит? Что задаёте эти вопросы? Знаете обстановку и отношение к России в мире?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными России и Таджикистана. По итогам этой встречи победитель выявлен не был — 0:0. Следующую товарищескую игру подопечные Валерия Карпина проведут в воскресенье, 20 ноября. В этот день сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.