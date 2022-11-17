Сергей Пиняев ответил на вопрос о «Манчестер Юнайтед»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который сегодня дебютировал в составе сборной России, высказался о ситуации с «Манчестер Юнайтед» и его нападающем Криштиану Роналду, а также о том, остались ли у него ещё связи с английским клубом.
«Новости о Роналду? Смотрю, как и все. Контакты с «МЮ»? У меня есть агент, который общается с ними. У меня также есть личные контакты с людьми, с которыми я общался, когда ездил туда. Мы поздравляем друг друга с праздниками. Но не более», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду дал скандальное интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану, в котором критически высказался, в частности, о нынешнем наставнике манкунианцев Эрике тен Хаге, а также о внутренней структуре клуба.
- 17 ноября 2022
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