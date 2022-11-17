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«Это не газон, а ковёр». Сергей Песьяков — о поле в Таджикистане

«Это не газон, а ковёр». Сергей Песьяков — о поле в Таджикистане
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Голкипер сборной России Сергей Песьяков после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) оценил состояние газона на «Центральном республиканском стадионе», где проходила встреча.

«Это не газон, а ковёр», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Песьяков появился на поле в начале второго тайма, заменив Александра Селихова, но уже через семь минут получил травму. 33-летний вратарь не смог самостоятельно покинуть газон — ему помогли полузащитник национальной команды Александр Глебов и медицинский штаб сборной России.

В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, начало — в 15:00 по московскому времени.

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