«Это не газон, а ковёр». Сергей Песьяков — о поле в Таджикистане

Голкипер сборной России Сергей Песьяков после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) оценил состояние газона на «Центральном республиканском стадионе», где проходила встреча.



«Это не газон, а ковёр», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, Песьяков появился на поле в начале второго тайма, заменив Александра Селихова, но уже через семь минут получил травму. 33-летний вратарь не смог самостоятельно покинуть газон — ему помогли полузащитник национальной команды Александр Глебов и медицинский штаб сборной России.



В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, начало — в 15:00 по московскому времени.