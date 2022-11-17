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Тренер сборной Таджикистана: был удивлён, что не знал всех игроков России

Тренер сборной Таджикистана: был удивлён, что не знал всех игроков России
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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт после товарищеского матча с командой России (0:0) оценил состав соперника.

«Я был удивлён тем, что не всех игроков России до конца знал. Потребовалось время, чтобы притереться. Россия раньше никогда не выступала в таком составе», — передаёт слова Шегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что под руководством хорватского специалиста Таджикистан впервые в истории вышел в финальный турнир Кубка Азии.

Напомним, это была первая встреча команд России и Таджикистана между собой. Следующая игра российской национальной команды состоится уже в это воскресенье, 20 ноября. В ней соперником россиян будет сборная Узбекистана. Игра пройдёт в Ташкенте, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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