Тренер сборной Таджикистана: сыграли с Россией ничью, равноценную победе
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Главный тренер национальной команды Таджикистана Петар Шегрт прокомментировал исход товарищеской встречи со сборной России, которая завершилась безголевой ничьей — 0:0.
«Сегодня мы сыграли ничью, равноценную победе. Мы развиваемся шаг за шагом. Наша цель — подготовиться к Кубку Азии. Мы двигаемся в правильном направлении», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Товарищеская встреча между сборными России и Таджикистана была первой для подопечных Валерий Карпина в рамках ноябрьских сборов. Следующая игра российской национальной команды состоится уже в это воскресенье, 20 ноября. Соперником России будет Узбекистан. Игра пройдёт в Ташкенте, свисток арбитра о начале матча прозвучит в 15:00 мск.
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