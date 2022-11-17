Испания уверенно обыграла Иорданию в товарищеской встрече

Сегодня, 17 ноября, состоялся товарищеский матч для подготовки к чемпионату мира по футболу, в котором сборная Испании играла с национальной командой Иордании. Встреча состоялась на стадионе «Амман Интернейшнл» в Иордании. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Испания быстро вышла вперёд, когда на 13-й минуте встречи отличился вингер Ансу Фати с передачи Марко Асенсио. Дальнейший ход матча прошёл полностью под диктовку гранда, однако голов забить больше не удалось. Во втором тайме испанцы отличились снова — на 56-й минуте гол забил Гави. На 84-й минуте Нико Ульямс забил свой дебютный гол за испанскую сборную, точную передачу ему отдал Йереми Пино. На 90+2-й минуте Иордания смогла отличиться в этой встрече благодаря усилиям Хамзы Аль-Дардура. Матч закончился победой Испании со счётом 3:1.

Следующий матч испанская сборная проведёт уже в рамках чемпионата мира, когда сыграет с Коста-Рикой. Встреча состоится 23 ноября, начало в 19:00 мск.