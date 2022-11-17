Гаджи Гаджиев: неправильно было ожидать, что сборная России должна рвать Таджикистан

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал результат ничейного товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Неправильно ожидание, что мы должны рвать Таджикистан. Мы должны понимать, что в футбол сейчас умеют играть все, выстроить командную игру, грамотно обороняться. Для того, чтобы такие команды побеждать надо играть на высоких скоростях с максимальной отдачей. У нас играл плюс-минус молодёжный состав», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.