Песьякова уводили под руки, фанаты кричали в микрофон. Фото с матча Таджикистан — Россия
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17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе сборная России сыграла вничью со сборной Таджикистана в товарищеском матче.
Голкипер российской национальной сборной Сергей Песьяков получил травму через несколько минут после того, как вышел на замену вместо Александра Селихова. Вратарь «Ростова» не смог самостоятельно уйти с поля, покинув его в сопровождении медицинского штаба.
Этот матч стал первой встречей главных национальных команд России и Таджикистана в истории.
В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября, 15:00 по московскому времени).
Лучшие кадры с матча Таджикистан — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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