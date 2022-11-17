Песьякова уводили под руки, фанаты кричали в микрофон. Фото с матча Таджикистан — Россия

17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе сборная России сыграла вничью со сборной Таджикистана в товарищеском матче.

Голкипер российской национальной сборной Сергей Песьяков получил травму через несколько минут после того, как вышел на замену вместо Александра Селихова. Вратарь «Ростова» не смог самостоятельно уйти с поля, покинув его в сопровождении медицинского штаба.

Этот матч стал первой встречей главных национальных команд России и Таджикистана в истории.

В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября, 15:00 по московскому времени).

Лучшие кадры с матча Таджикистан — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.