Ибрагимович заявил, что не планирует завершать карьеру
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своих дальнейших профессиональных планах. В настоящий момент швед восстанавливается от травмы, которую получил в мае.
«Я хочу ринуться в бой, чувствую свою готовность. Не планирую завершать карьеру и надеюсь, что вернусь очень скоро», – цитирует форварда инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Шведский форвард вернулся в команду в январе 2020 года. Всего в составе «Милана» Златан в 158 матчах забил 92 гола гола и отдал 35 результативных передач. Вместе с командой Ибрагимович выиграл два трофея чемпиона Италии и завоевал Суперкубок страны.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:
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