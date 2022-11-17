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Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы они проиграли матч открытия ЧМ-2022

Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы они проиграли матч открытия ЧМ-2022
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Журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что Катар подкупил нескольких футболистов команды Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

«Катар подкупил восемь эквадорских игроков за € 7,1 млн, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во втором тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили информацию. Надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», – написал Таха в своих соцстеях.

Встреча между сборными Катара и Эквадора состоится в воскресенье, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 19:00 мск.

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Дыра рядом со стадионом в Катаре, где состоится финал ЧМ:

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