Хавбек «Барселоны» Кессье хотел бы вернуться в «Милан», который покинул минувшим летом

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье хочет вернуться в «Милан», из которого ивуарийский игрок ушёл летом на правах свободного агента. Об этом сообщает итальянский журналист Карло Пеллегатти.
«Я разговаривал с моим другом, близким к окружению Кессье. Ему сказали, что тот хотел бы вернуться в «Милан». Когда Кессье присоединился к «Барселоне» прошлым летом, люди, которые разбираются в футболе гораздо лучше меня, сказали, что это наименее подходящая для него команда. Игроки такого плана, как Франк, далеки от менталитета каталонского клуба. В «Барселоне» предпочитают футболистов другого профиля.
Было больно видеть, как он мучается на позиции крайнего защитника в игре с «Интером», пытаясь догнать Робина Госенса, который сыграл в том матче решающую роль. Потом он получил повреждение, и, знаете, я верю в психосоматические травмы. Это может случиться, когда кто-то чем-то недоволен, и тогда это отражается на его теле. Однако на сегодняшний день вероятность его возвращения низка, если не сказать, что это невозможно, даже если в футболе неправильно что-то исключать. Думаю, «Милан» считает страницу с Кессье перевёрнутой», — цитирует Пеллегатти Football Italia.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:
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