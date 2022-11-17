Наиль Измайлов: среди частных лиц много желающих инвестировать в футбол

Президент Первой лиги, бывший генеральный директор «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что существует много частных лиц, которые готовы инвестировать в футбол.
«Будет ли сокращение финансирования клубов на балансе регионов? Я бы не стал так однозначно говорить, что начнётся сокращение, и футбол будет первым, на чём сэкономят. Даже в данный момент среди частных лиц я вижу много желающих инвестировать в футбол и развивать его. Думаю, вряд ли будут какие-то снижения требований к инфраструктуре и регламентам. Не исключаю, что останутся временные поблажки – то есть мы дадим возможность исправить ошибки», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.
Полностью интервью с Наилем Измайловым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 ноября.
- 17 ноября 2022
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