Корреа вызван в сборную Аргентины на ЧМ-2022 вместо травмированного Гонсалеса

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа вызван в сборную Аргентины на чемпионат мира по футболу 2022 года вместо полузащитника Николаса Гонсалеса, сообщается в соцсетях аргентинской команды.



Отметим, что футболист «Фиорентины» пропустит турнир из-за мышечной травмы, полученной на тренировке. 27-летний Корреа в текущем сезоне провёл за «Атлетико» 20 матчей в испанской Примере, Лиге чемпионов и Кубке Испании, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.



Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября). Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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