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Президент ФНЛ рассказал, сколько игроков Первой и Второй лиг получили повестки в военкомат

Президент ФНЛ рассказал, сколько игроков Первой и Второй лиг получили повестки в военкомат
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Президент Мелбет Первой лиги, бывший генеральный директор «Спартака» Наиль Измайлов поделился деталями того, сколько повесток о мобилизации пришло игрокам клубов Первой и Второй лиг.

«Скольким игрокам Первой и Второй лиг за это время пришли повестки? Больше, чем десяти. Всех ли удалось отстоять? Все они по разным причинам не подходили под критерии мобилизации. Делала ли Лига брони? Нет.

Приходили повестки сотрудникам офиса, клубов. В большинстве случаев это просто уточнение военкоматами данных. Но есть и пример руководителя пресс-службы «Балтики» (речь о Сергее Кандалове, которого мобилизовали – прим. «Чемпионата»)», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.

Полностью интервью с Наилем Измайловым читайте на «Чемпионате» завтра, 18 ноября.

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