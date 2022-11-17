Колыванов: в Катаре буду переживать за Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, за какую сборную будет переживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Без сборной России ЧМ будет не таким радужным. Однозначно буду смотреть. Есть ли сборная, которую буду поддерживать? Честно, хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира, поэтому буду переживать за Аргентину. Если бы Италия вышла, то поддерживал бы и их — всё же играл там.



Мои фавориты — Аргентина, Франция и Германия, которая после провала в России захочет громко заявить о себе», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, ЧМ-2022 откроется 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора (20 ноября). Финальная игра состоится 18 декабря.

7 фаворитов ЧМ-2022: