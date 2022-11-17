Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: в Катаре буду переживать за Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира

Колыванов: в Катаре буду переживать за Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира
Комментарии

Бывший тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, за какую сборную будет переживать на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Без сборной России ЧМ будет не таким радужным. Однозначно буду смотреть. Есть ли сборная, которую буду поддерживать? Честно, хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира, поэтому буду переживать за Аргентину. Если бы Италия вышла, то поддерживал бы и их — всё же играл там.

Мои фавориты — Аргентина, Франция и Германия, которая после провала в России захочет громко заявить о себе», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ЧМ-2022 откроется 20 ноября матчем между сборными Катара и Эквадора (20 ноября). Финальная игра состоится 18 декабря.

26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина 26 футболистов для заявки сборной России на чемпионат мира. Каким был бы список Карпина

7 фаворитов ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022