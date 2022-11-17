Роналду рассказал, почему покинул «Олд Траффорд» до окончания игры с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал детали инцидента, когда португальский футболист в матче с «Тоттенхэмом» (2:0) покинул стадион «Олд Траффорд» за несколько минут до окончания финального свистка.

«Скажем так: я жалею об этом, но в то же время я чувствовал, что тренер меня спровоцировал. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты. Извините, но я не такой игрок. И я знаю, что могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

Напомним, после этого инцидента Роналду был исключён из заявки «красных дьяволов» на матч с «Челси», а также от тренировок с первой командой. Позже 37-летний футболист был возвращён в состав команды.

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