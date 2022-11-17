Роналду: согласен с Джорджиной. К нам относятся как к куску мяса
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что к игрокам относятся как к мясу.
«Иногда Джорджина говорит: «Ты не понимаешь, что они относятся к вам, игрокам, как к куску мяса». Я отвечаю: «Да, это правда». За последние годы я стал воспринимать футбол как бизнес. Я увидел очень большое количество вещей, которые меня разочаровали», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом. Роналду примет участие в чемпионате мира. Команда Фернанду Сантуша выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
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