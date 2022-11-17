Роналду: этим летом я чувствовал себя белой вороной из-за того, как ко мне относились

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о дискомфорте, который он испытывал летом.



«Я чувствовал себя белой вороной. В «МЮ» не верили в причины, из-за которых я не присоединился к команде летом. Футбольному миру всё равно — им нужен ты, и никого не интересуют семейные проблемы. Этим летом я чувствовал серьёзный дискомфорт из-за того, как ко мне относились», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.



Ранее в интервью 37-летний форвард раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага, а также рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».

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