Роналду: этим летом я чувствовал себя белой вороной из-за того, как ко мне относились
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о дискомфорте, который он испытывал летом.
«Я чувствовал себя белой вороной. В «МЮ» не верили в причины, из-за которых я не присоединился к команде летом. Футбольному миру всё равно — им нужен ты, и никого не интересуют семейные проблемы. Этим летом я чувствовал серьёзный дискомфорт из-за того, как ко мне относились», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.
Ранее в интервью 37-летний форвард раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера команды Эрика тен Хага, а также рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».
Разлад в сборной Португалии? Бруну показывает свое отношение к действиям Роналду в «МЮ»:
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