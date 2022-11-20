Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание событий 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, начинается чемпионат мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
17:40 мск. Церемония открытия.
За час до стартового матча между сборными Катара и Эквадора начнётся церемония открытия мундиаля.
19:00 мск. Катар – Эквадор.
Матч между сборными Катара и Эквадора начнётся после церемонии открытия. Оба мероприятия пройдут на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч зрителей. События будут показаны в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Раннее обе сборные провели товарищеские матчи. Катар обыграл Гондурас со счётом 1:0, Эквадор сыграл вничью с Ираком – 0:0.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
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