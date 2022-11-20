Катар — Эквадор: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 20 ноября, в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Катара и Эквадора. Прямая трансляция первой игры турнира начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч зрителей. Это единственный матч мундиаля, запланированный на 20 ноября.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в группе А между собой встретятся сборные Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов. По итогам группового этапа две команды получат путёвку в 1/8 финала турнира. Днём позже, 21 ноября, состоится ещё один матч 1-го тура в группе А. В 19:00 мск встретятся сборные Сенегала и Нидерландов на стадионе «Эль-Тумама».