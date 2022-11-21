США — Уэльс: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группы B между сборными США и Уэльса. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 40 740 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». В этот же день состоятся матчи Англия – Иран и Сенегал — Нидерланды.
Сборная США участвует в мундиале в 11-й раз в истории, а сборная Уэльса – во второй.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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