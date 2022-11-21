США — Уэльс: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 21 ноября, состоится матч первого тура группы B между сборными США и Уэльса. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 40740 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также в этот день состоится матч Сенегал – Нидерланды. В эти минуты проходит игра Англия – Иран.

Сборная США участвует в мундиале в одиннадцатый раз в истории, а сборная Уэльса – во второй.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.