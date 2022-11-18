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Абаскаль присутствует на хоккейном матче «Спартак» — ЦСКА

Абаскаль присутствует на хоккейном матче «Спартак» — ЦСКА
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Сегодня, 18 ноября, проходит матч Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) между столичными «Спартаком» и ЦСКА. На момент написания этой новости в счёте ведут красно-синие — 2:1.

На игре присутствует главный арбитр футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль. Вместе с ним за матчем следит бывший вратарь красно-белых Артём Ребров. Команда испанца занимает второе место в Российской Премьер-Лиге после 17 туров. В настоящий момент национальное футбольное первенство ушло на зимнюю паузу, однако командам ещё предстоит закончить групповой этап Кубка России.

Голом в составе хоккейного «Спартака» отметился Кирилл Кожевников. У армейцев голы на свой счёт записали Виталий Абрамов и Павел Карнаухов.

Нападающий Квинси Промес побывал на тренировке академии детского «Спартака»:

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