Аргентина — Саудовская Аравия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч первого тура группы С между сборными Аргентины и Саудовской Аравии на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 80000 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 13:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Сборная Саудовской Аравии участвует в мундиале в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.