Дания — Тунис: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч первого тура группы D между сборными Дании и Туниса. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 45350 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по московскому времени.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также в группе D сегодня сыграют Франция и Австралия.



Обе сборные принимают участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.