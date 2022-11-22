Франция — Австралия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 40000 зрителей.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Австралийцы в шестой раз принимают участие в мундиале.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Эта страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.