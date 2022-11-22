Дания — Тунис: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группы D между сборными Дании и Туниса. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные Дании и Туниса принимают участие в мундиале в шестой раз. Наивысшим достижением датчан на мировых первенствах является участие в четвертьфинале ЧМ-1998. Сборная Туниса ни разу не выходила из группы. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.