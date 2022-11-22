Мексика — Польша: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши на стадионе «Стэдиум 974». Прямая трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Мексики выходила из группы на семи последних мундиалях. Поляки принимают участие в девятом для себя чемпионате мира. Они становились бронзовыми призёрами в 1974 и 1982 годах.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.