Франция — Австралия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 40 000 зрителей. Прямая трансляция матча начнётся в 22:00 по московскому времени.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.