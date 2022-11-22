Франция — Австралия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 22 ноября, состоится матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 40000 зрителей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 20:00 по московскому времени.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006 году.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.