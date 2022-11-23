Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 23 ноября

Сегодня, 23 ноября, состоится четыре матча чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
13:00 мск. Марокко – Хорватия. Группа F.
Открывает программу матч между сборными Марокко и Хорватии. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 60 тысяч человек.
16:00 мск. Германия – Япония. Группа Е.
Немцы встретятся с японцами в 16:00. Матч состоится на 45-тысячном стадионе «Халифа Интернейшнл». За ходом событий можно будет следить в нашей текстовой трансляции.
19:00 мск. Испания — Коста-Рика. Группа Е.
На сорокатысячном стадионе «Эль-Тумама» состоится встреча Испании и Коста-Рики. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00.
22:00 мск. Бельгия — Канада. Группа F.
Завершением игрового дня станет встреча Бельгии и Канады. В 22:00 начнётся текстовая онлайн-трансляция матча. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али».
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