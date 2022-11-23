Испания — Коста-Рика: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы E между сборными Испании и Коста-Рики. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по московскому времени. Матч пройдёт на сорокатысячном стадионе «Эль-Тумама».



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Испании становилась чемпионом мира в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.