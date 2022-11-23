Испания — Коста-Рика: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы E между сборными Испании и Коста-Рики. Матч пройдёт на сорокатысячном стадионе «Эль-Тумама». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.



Сборная Испании становилась чемпионом мира один раз — в 2010 году. Сборная Коста-Рики принимает участие в чемпионате мира в шестой раз в истории. В 2014 году Коста-Рика дошла до 1/4 финала турнира.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.