Бельгия — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группы F между сборными Бельгии и Канады. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 22:00 по московскому времени.



Сборная Бельгии участвует в чемпионате мира в 13-й раз. Она является действующим бронзовым призёром мундиаля. Канадцы отобрались на турнир во второй раз в истории. Впервые канадцы участвовали в чемпионате в 1986 году.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.