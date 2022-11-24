Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, завершается 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.

13:00 мск.

Открывает программу матч между сборными Швейцарии и Камеруна. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей.

16:00 мск.

Начнётся матч между сборными Уругвая и Южной Кореи. За ходом событий можно будет следить в нашей текстовой трансляции.

19:00 мск.

«Стэдиум 974» примет матч между Португалией и Ганой. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00.

22:00 мск.

Завершением игрового дня станет встреча Бразилии и Сербии. В 22:00 начнётся текстовая онлайн-трансляция матча. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик».