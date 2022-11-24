Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 24 ноября
Поделиться
Сегодня, 24 ноября, завершается 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.
13:00 мск.
Открывает программу матч между сборными Швейцарии и Камеруна. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб», вмещающем 44 325 зрителей.
16:00 мск.
Начнётся матч между сборными Уругвая и Южной Кореи. За ходом событий можно будет следить в нашей текстовой трансляции.
19:00 мск.
«Стэдиум 974» примет матч между Португалией и Ганой. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00.
22:00 мск.
Завершением игрового дня станет встреча Бразилии и Сербии. В 22:00 начнётся текстовая онлайн-трансляция матча. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик».
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
12:42
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:32
-
11:28
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:47
Партнерский контент