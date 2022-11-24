Бразилия — Сербия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G между сборными Бразилии и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», вмещающем 88 966 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по московскому времени.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Сербии квалифицировалась на третий мундиаль с момента создания отдельного государства.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.