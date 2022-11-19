Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Бразилия, Франция в тройке
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Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд. Полностью десятка выглядит следующим образом:
- Англия (€ 1,26 млрд).
- Бразилия (€ 1,14 млрд).
- Франция (€ 1,03 млрд).
- Португалия (€ 937 млн).
- Германия (€ 886 млн).
- Испания (€ 872 млн).
- Аргентина (€ 645 млн).
- Нидерланды (€ 587 млн).
- Бельгия (€ 563 млн).
- Уругвай (€ 450 млн).
Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.
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Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре
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