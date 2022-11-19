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Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Бразилия, Франция в тройке

Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Бразилия, Франция в тройке
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Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд. Полностью десятка выглядит следующим образом:

  1. Англия (€ 1,26 млрд).
  2. Бразилия (€ 1,14 млрд).
  3. Франция (€ 1,03 млрд).
  4. Португалия (€ 937 млн).
  5. Германия (€ 886 млн).
  6. Испания (€ 872 млн).
  7. Аргентина (€ 645 млн).
  8. Нидерланды (€ 587 млн).
  9. Бельгия (€ 563 млн).
  10. Уругвай (€ 450 млн).

Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.

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