Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 по версии Transfermarkt. Бразилия, Франция в тройке

Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд. Полностью десятка выглядит следующим образом:

Англия (€ 1,26 млрд). Бразилия (€ 1,14 млрд). Франция (€ 1,03 млрд). Португалия (€ 937 млн). Германия (€ 886 млн). Испания (€ 872 млн). Аргентина (€ 645 млн). Нидерланды (€ 587 млн). Бельгия (€ 563 млн). Уругвай (€ 450 млн).

Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.

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Состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре