Игорь Осинькин рассказал, чем доволен в первой части сезона РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, чем доволен в первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Первое то, что команда сохраняет свой стиль. При таких потерях, которые у нас были, приходилось ребятам напоминать — и даже возвращаться к базовым настройкам — то, с чего мы обычно начинаем. В этот момент надо было говорить о стиле, о том, как мы хотим играть, какими хотим видеть футболистов в той или иной игровой ситуации. Мы хорошо играли, у нас нет претензий к ребятам, но мы в какой-то мере подстраивались под ситуацию. Не развивались дальше, чтобы делать следующие шаги. Решая эти проблемы, мы «затыкали дыры». В какой-то момент не оставалось нападающих, атакующих полузащитников. В какой-то момент остался один крайний защитник. Солдатенков поиграл и правого защитника, и в пятёрку мы поиграли, и в одной из игр он заканчивал как опорный полузащитник. Мы много поэкспериментировали. Эксперименты были в основном вынужденные, но определённый опыт игры в той или иной ситуации останется с нами. Мы всё время должны быть сильнее.

Недавно прочитал афоризм, что самолёт против ветра тоже взлетает. Это было про нас в этом сезоне. Мы должны поставить свою игру таким образом, что, даже когда есть проблемы, мы должны быть узнаваемы и не отступать от той игры, которую хотим видеть», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.