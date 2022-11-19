Ондуа: в Европе рассказывают, как плохо в России. Но это мой дом. Я счастлив здесь

Полузащитник сборной Камеруна и «Ганновера-96» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, в открытом письме рассказал о любви к России.

«Мой отец – дипломат. Он очень много путешествовал, видел разных людей и разные культуры, но влюбился только в Россию. Когда он приехал в Москву работать в посольстве, его поразило, что в России очень разные народы. И очень открытые. Папа говорил, что, вопреки стереотипам, никто не обращал внимания на его цвет кожи. И повторял: «Если ты хороший человек, люди в России станут тебе настоящими друзьями».

Когда папа звонил нам и рассказывал, как ему нравится в России, как к нему хорошо относятся, маме было трудно в это поверить. Потому что во всём мире живут стереотипы. И те, кто никогда не был в России, рассказывают ерунду о том, как там плохо: по улицам гуляют медведи, бесконечно идёт снег, морозы, люди не живут, а выживают. Эти стереотипы везде: я слышал их и в Африке, и в Европе.



Когда папа сказал, что хочет забрать меня в Россию, он очень многое выслушал от мамы и друзей: «Ты что, хочешь отвезти туда темнокожего ребёнка? Хочешь, чтобы с ним там что-то сделали?» Но папа жёстко отвечал, что он лучше знает, что надо детям.



Для меня Россия стала домом. Местом, где я чувствую себя самым счастливым человеком на Земле», — написал Ондуа в открытом письме на Sports.ru.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». Ранее Ондуа заявлял, что хотел выступать за национальную команду России. Однако позже он принял решение выступать за сборную Камеруна, вместе с которой пробился на ЧМ-2022.

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