Вячеслав Колосков рассказал о приглашении посетить чемпионат мира в Катаре от ФИФА
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о приглашении посетить чемпионат мира в Катаре от ФИФА.
«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю, насколько это затратно — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА как почётный член организации. Мне всё оплачивают — дорогу, проживание и питание.
Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — приводит слова Колоскова Sport24.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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