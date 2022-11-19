Вячеслав Колосков рассказал о приглашении посетить чемпионат мира в Катаре от ФИФА

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о приглашении посетить чемпионат мира в Катаре от ФИФА.

«Я буду на чемпионате мира в Катаре. Не знаю, насколько это затратно — я еду бесплатно. Я еду по приглашению ФИФА как почётный член организации. Мне всё оплачивают — дорогу, проживание и питание.



Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы, которая будет на чемпионате мира. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — приводит слова Колоскова Sport24.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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