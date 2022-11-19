Глебов: на душе было приятно, что представляю Россию как капитан, была небольшая гордость

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал об эмоциях от получения капитанской повязки в национальной команде в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

«Сохранил ли капитанскую повязку на память? Отдал уже. Их тут не сильно много. Когда узнал, что буду капитаном? Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шёл к раздевалке и оттуда вышел Пиняй (Сергей Пиняев. — Прим. «Чемпионата») со словами: «О, капитан идёт». Ну и там всё увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел.

Удивился ли я? Маленько да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдёт. Но постоянно об этом не думал», — приводит слова Глебова Sport24.

Отметим, что Глебов является капитаном и «Ростова», где выступает под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.