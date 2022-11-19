ЭСК признала ошибку Любимова в матче «Крылья» — «Ростов» перед пенальти в ворота хозяев

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизоды матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3) по обращению хозяев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

«Судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил против игрока соперника в атакующей фазе команды «Ростов» на 34-й минуте матча. По мнению большинства членов комиссии, судье следовало зафиксировать нарушение правил в единоборстве игрока команды «Ростов» № 92 Виктора Мелёхина с игроком команды «Крылья Советов» № 11 Романом Ежовым и назначить штрафной удар в пользу команды «Крылья Советов». Комиссия также отмечает, что при проверке взятия ворот VAR должен был пригласить судью к монитору и показать данное единоборство в атакующей фазе команды «Ростов» для принятия окончательного решения судьёй по взятию ворот.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ростов» на 45+3-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» № 88 Кирилл Щетинин в единоборстве с атакующим игроком команды «Крылья Советов» № 9 Сергеем Пиняевым в собственной штрафной площади прежде чем коснуться ног соперника, сыграл в мяч. Учитывая тот факт, что манера вступления в единоборства игрока обороны с нападающим не была безрассудной, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить назначенный 11-метровый удар после вмешательства VAR и просмотра арбитром данного эпизода на мониторе», — приводит текст решений ЭСК официальный сайт РФС.