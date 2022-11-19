Нойер рассказал, за счёт чего сборная Германии может обыграть Японию на ЧМ-2022

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Японией, который пройдёт 23 ноября.



«Важно показать хорошую позиционную игру и чисто отработать в защите. Сборной Японии будет трудно справиться с нами, если мы будем быстры в атаке. Не стоит забывать, что и у соперника есть сильные игроки, способные доставить нам неприятности. Один из них — Камада из «Айнтрахта».



В 2014 году перед стартом турнира у меня не было ощущения, что мы сможем пройти весь путь и станем чемпионами мира. Первый матч с Португалией получился прекрасным. В 2018 году с Мексикой мы выглядели плохо. Благодаря хорошему старту легче попасть в соревновательный ритм», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

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