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Депутат Свищёв: в России уже Fan ID ввели, а пиво на стадионах — нет!

Депутат Свищёв: в России уже Fan ID ввели, а пиво на стадионах — нет!
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном появлении пива на стадионах в России.

«Мы будем перевносить закон о пиве. Мы его внесли — прошли первое чтение. Все ждут — компании, болельщики и клубы. Видим, что система безопасности на стадионах соответствует, чтобы контролировать всех хулиганов. В России даже Fan ID ввели, а пиво на стадионах — нет!

Где умер наш законопроект? У меня много вопросов. Отправили запрос в правительство Российской Федерации. Ждём, как нам говорят, вроде бы положительного ответа. Надеемся, что так и будет.

Если будет положительный ответ, то пиво может появиться уже весной на стадионах? Мы на это очень надеемся. Доходы от пивных спонсоров повлияют на финансовое положение клубов. И это точно никак не повлияет на алкоголизацию спорта, о котором говорит Минздрав. Все те, кто хочет напиться, — делают это до стадиона. Либо же их не пускают — они сидят и квасят дома перед телевизором или в баре. Стадион — это точно не то место, куда люди приходят напиться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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