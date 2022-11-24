Португалия — Гана: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы H между сборными Португалии и Ганы. Стартовый свисток прозвучит на «Стэдиум 974» в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет проходить на телеканале «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Португалии примет участие в чемпионате мира в восьмой раз. В 1966 году португальцам удалось выиграть бронзовые медали. Для сборной Ганы нынешний мундиаль станет четвёртым в истории.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.