Португалия — Гана: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы H между сборными Португалии и Ганы. Стартовый свисток прозвучит на «Стэдиум 974» в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Позднее вечером состоится матч Бразилия — Сербия.
Сборная Португалии примет участие в чемпионате мира в восьмой раз. В 1966 году португальцам удалось выиграть бронзовые медали. Для сборной Ганы нынешний мундиаль станет четвёртым в истории.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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