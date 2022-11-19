Игорь Осинькин высказался о вратарской конкуренции в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о конкуренции среди вратарей в самарском клубе. За команду заявлены Иван Ломаев, Богдан Овсянников и Евгений Фролов.

«Прошлый сезон в этом плане, если мы сравним с первым кругом, объективно получился более стабильным. Мы не так много сделали ошибок, в этом году — побольше. Это связано с нашей нестабильностью общекомандной, но прошлый сезон был удачнее в плане влияния вратарей на игру. В этом сезоне где-то, может, залетело то, что тогда не залетело. Может, синдром второго сезона — такое тоже бывает. Иногда кто-то поскользнулся, кто-то не добежал. Такая цепь ситуаций влияет на восприятие вратарской позиции в этом году.

Если посмотреть шире, мы понимаем, что вратари, которые имеют больше игровой практики — Ломаев и Овсянников — ребята по вратарским меркам очень молодые. Они 1999 года рождения, они ещё формируются — не могут быть в таком возрасте стабильными вратарями. На вратарской позиции опыт сказывается на качестве игры ещё больше, чем в поле. За ошибки не сказали ни одного слова. В каждой из ошибок, в пропущенных мячах всегда есть недоработка полевых футболистов. Поэтому вратарская тема очень сложная. Психологии бывает больше, чем у полевых футболистов. Справляться с таким стрессом они должны без давления от главного тренера. У них есть «маленький домик», в котором три голкипера и тренер вратарей. Виктор Эйрихович (Гаус. — Прим. «Чемпионата») сам в ручном режиме влияет на то, как мы ведём себя в той или иной ситуации. Выбор, конечно, за мной, но подготовка на нём.

Нет панических настроений, что всё пропало — надо кого-то брать. Больше того, уровень, который они показывают, если убрать случайности, он достаточно высокий. Сейчас много играл Овсянников, в том сезоне он получил меньше игровой практики. Мы из такой бригады получаем сильную команду, когда не боимся в какой-то ситуации подменить вратаря. А это очень важно, потому что в таком возрасте опыта всегда будет не хватать», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.