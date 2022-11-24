Бразилия — Сербия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 1-го тура группы G между сборными Бразилии и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 22:00 по московскому времени.
Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Сербии (с момента создания отдельного государства) квалифицировалась на третий мундиаль.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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